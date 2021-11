Trony Black Friday 2021: sconti su tantissimi TV LED 4K DVB-T2

Come noto, da qualche giorno Trony ha lanciato il volantino del Black Friday che fino al prossimo 1 Dicembre 2021 propone un'ampia gamma di promozioni su prodotti d'elettronica ed informatica. Ad essere protagonisti sono anche i TV.

L'LG 55UP78006LB da 55 pollici è disponibile a 649 Euro, con un risparmio del 24% rispetto agli 849 Euro di listino. Il 65NANO866PA da 65 pollici invece passa a 999 Euro, il 23% in meno dai 1299 Euro imposti dal produttore, mentre il 65UP75006LF da 65 pollici passa a 649 Euro.

Fronte Samsung, invece, citiamo il Crystal UHD UE43AU8070 da 43 pollici a 479 Euro, mentre il QE32LS03TBKXZT da 32 pollici è disponibile a 449 Euro rispetto ai 599 Euro di listino.

Il Sony KD75X81JAEP da 75 pollici viene proposto a 1299 Euro: in questo caso il risparmio è del 19%, pari a 300 Euro, rispetto ai 1599 Euro di listino.

Degna di nota però è anche l'offerta sul Philips 58PUS8556 da 58 pollici, disponibile ad 889 Euro, il 23% in meno dai 1149 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente a questo indirizzo: gli sconti sono disponibili solo online e per le condizioni di spedizione e spese extra vi rimandiamo alle singole pagine dei prodotti. E' anche possibile scegliere il pagamento in 20 rate a tasso zero.