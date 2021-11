Trony Black Friday 2021, ultime ore di offerte: 5 TV DVB-T2 sotto i 500 Euro

Il volantino Black Friday 2021 di Trony sta per giungere alla sua conclusione, dunque diamo una rapida occhiata a 5 TV DVB-T2 venduti sotto i 500 Euro fino a domani, mercoledì 1° dicembre 2021. Tra i modelli più interessanti troviamo, in particolare, due televisori Samsung di fascia medio-alta.

Iniziamo però dal modello meno costoso, ovvero il televisore TCL 32DD420 scontato da 269 Euro a 215 Euro. Si tratta di un TV con schermo LED HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) da 32 pollici, l’ideale per chi non desidera TV eccessivamente grandi. Si tratta, per giunta, dell’unico televisore senza funzionalità smart di questa lista; nonostante ciò, per il prezzo a cui viene proposto potrebbe risultare d’interesse a chi deve adeguarsi al DVB-T2 per il digitale terrestre.

Il primo smart TV a tutti gli effetti è il modello Toshiba 43UA2063DA che scende da 449 Euro a 379 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi grazie a Klarna. Si tratta di un Android TV con schermo Ultra HD 4K da 43 pollici e supporto alla tecnologia video HDR. Tra le app preinstallate troverete Netflix, YouTube, Prime Video e Google Play Store per accedere ad altri contenuti rapidamente.

Segue quindi Hisense 43AE7250F, televisore con schermo sempre Ultra HD 4K da 43 pollici ma dal prezzo leggermente superiore: si parla, difatti, di 399 Euro anziché 499 Euro, anche in questo caso con possibilità di effettuare il pagamento a rate. Il sistema operativo è VIDAA, lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus e lato video c’è il supporto alla tecnologia HDR.

Il primo modello Samsung che citeremo è il TV Samsung QE32LS03TBKXZT, dotato di display LED Full HD da 32 pollici, HDR, sistema operativo proprietario Tizen e assistenti vocali Alexa e Bixby integrati. Il prezzo a cui viene proposto è 449 Euro al posto di 599 Euro, ergo un taglio del 25% sul listino.

Infine, trattiamo il modello Samsung Crystal UHD UE43AU8070 d’annata 2021, venduto a 479 Euro al posto di 599 Euro. Questo TV si presenta con un display Ultra HD 4K da 43 pollici e refresh rate di 50Hz, supporto a HLG, HDR e HDR10+ lato video, mentre lato audio c’è il decoder Dolby Digital Plus. Come per i modelli precedentemente citati, anche qui c’è il sintonizzatore DVB-T2 integrato per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare.

Anche da Unieuro proseguono gli sconti del Black Friday, dalla conclusione fissata per il 2 dicembre 2021.