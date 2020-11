Trony Black Friday: le migliori offerte sui TV OLED e QLED 4K

Nella giornata di ieri Trony ha lanciato il nuovo volantino del Black Friday, e come sempre ci avventuriamo all'interno delle promozioni per segnalarvi quelle più interessanti. Non potevamo non partire dai televisori: il negozio online permette di portare a casa a prezzo ridotto tanti TV OLED e QLED 4K.

L'LG OLED BX da 55 pollici è disponibile a 999 Euro, dai 1.299 Euro di listino, mentre la variante da 65 pollici passa a 1.699 Euro, con un risparmio del 15%. In sconto anche la gamma CX: qui il modello da 55 pollici passa a 1.299 Euro, per un risparmio di 300 Euro rispetto al prezzo di listino, e quello da 65 pollici a 1.999 Euro, il 20% in meno dai 2.499 Euro precedenti.

Fronte TV QLED, invece, il QE55Q60TAUXZT da 55 pollici è disponibile a 599 Euro, mentre il modello della stessa linea ma con diagonale di 65 pollici passa a 799 Euro. In sconto anche il QE55Q700TATXZT da 55 pollici, a 1.499 Euro, per un risparmio del 25%, pari a 500 Euro.

Trony propone a prezzo ridotto anche il QE55Q800TATAXZT da 65 pollici a 2.499 Euro, il 17% in meno dai 2.999 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei TV in offerta è disponibile a questo indirizzo. Le promozioni saranno attive fino al 4 Dicembre 2020.