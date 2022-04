Da Trony parte il Black Friday di Primavera: il nuovo volantino attivo fino al 4 Maggio

Mentre Euronics lancia lo Sconto IVA e Doppio Sconto IVA, Trony in giornata odierna dà il via al Black Friday di Primavera, nell’ambito del nuovo volantino attivo fino al prossimo 4 Maggio 2022, che propone un’ampia gamma di prodotti in offerta.

Nella fattispecie, nell’ambito del Blacsk Friday di Primavera del 2022 è possibile godere di sconti fino al 50% su tutto l’assortimento.

Tra i televisori, segnaliamo l’LG NanoCell 75NAN0866 da 75 pollici 4K a 1199 Euro, il 29% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre l’LG OLED 65C1 da 65 pollici è disponibile a 1499 Euro, con un risparmio del 40% rispetto ai 2499 Euro imposti dal produttore. Interessante anche lo sconto sul Samsung QLED QE65Q90A da 65 pollici, a 1399 Euro, il 41% in meno se si confronta col prezzo di listino.

In offerta troviamo anche le soundbar come l’LG SP6YA a 399,95 Euro, mentre la SJ3 è disponibile a 129,95 Euro.

Fronte smartphone, il Galaxy S21 5G è disponibile a 499,95 Euro, il 43% in meno rispetto agli 879 Euro di listino, mentre iPhone 12 da 64 gigabyte passa a 649,95 Euro.

Come sempre, consigliamo di consultare lo store locator sul sito web di Trony per capire dov'è attivo il nuovo volantino.