Trony: cinque TV DVB-T2 MPEG-4 in sconto a meno di 150 Euro

Non ci sono solo le offerte di Euronics sui TV LG OLED 2021 in questo martedì di Settembre. Trony, nel nuovo volantino, permette di portare a casa a meno di 150 Euro cinque modelli di TV DVB-T2 MPEG-4. Vediamo di quali modelli di stratta.

Partiamo con la Smart Tech SMT2419DHV1T1B1 da 24 pollici HD Ready, che può essere acquistata a 145 Euro, il 27% in meno rispetto ai 199 Euro di listino. Per la consegna a casa è però previsto un costo di spedizione aggiuntivo di 9,99 Euro.

In offerta troviamo anche la Smart Tech SM24N30HC1L1B1 da 24 pollici, anch'esso HD Ready ma disponibile a 139 Euro, in calo del 26% rispetto ai 189 Euro di listino, con spese di spedizioni stimate a zero Euro in questo caso.

Sempre restando nella stessa fascia di prezzo, è disponibile in offerta a 145 Euro, in calo del 23% rispetto ai 189 Euro di listino, la QBELL QT32B03 da 32 pollici HD Ready. In questo caso però la consegna a casa ha un costo di 9,99 Euro.

Passando a Toshiba, invece, segnaliamo lo sconto sulla TV basata su Android Toshiba 24WA2063DA da 24 pollici, anch'essa HD Ready, a 149 Euro, in calo del 25% rispetto ai 199 Euro di listino.

Infine, segnaliamo lo sconto sulla Telefunken TE24550B42V2D da 24 pollici a 149 Euro.