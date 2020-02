Trony, continuano le offerte di San Valentino: sconti fino al 16/2

San Valentino è passato, ma da Trony continuano le offerte e gli sconti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Fino alle 23:59 di domani, domenica 16 Febbraio 2020, sarà possibile godere di molti sconti su prodotti d'elettronica ed informatica.

Partendo dai televisori, il Philips 43PUS7354/12 da 43 pollici è disponibile a 445 Euro, il 22% in meno rispetto ai 569 Euro di listino, mentre l'LG 65UM7000PLA da 65 pollici viene scontato a 569 Euro, che si traduce in un risparmio del 22%. Fronte Sony, invece, il KD55XG8196BAEP da 55 pollici viene proposto a 585 Euro, il 22% in meno dai 749 Euro di listino, mentre il Samsung QE49Q60RATXZT da 49 pollici QLED può essere acquistato a 539 Euro.

Fronte telefonia, le AirPods Pro passano a 259 Euro, mentre le AirPods 2 con case wireless passano a 209 Euro. In sconto troviamo anche iPhone 11 da 128GB, ad 869 Euro, mentre il modello da 64 gigabyte resta disponibile a 799 Euro.

Per coloro che invece intendono acquistare un dispositivo indossabile, il Galaxy Watch da 42mm di Samsung viene scontato a 245 Euro, mentre fronte Apple Watch, la Series 4 con cassa in alluminio da 44mm e cinturino Nike Edition è disponibile nel volantino a 327 Euro, mentre lo stesso modello da 40mm passa a 302 Euro.