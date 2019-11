Trony: disponibile il nuovo volantino in attesa del Black Friday

In attesa di conoscere le offerte che proporrà in occasione del Black Friday, Trony ha lanciato il nuovo volantino online, battezzato "Fai L'Affare", che sarà disponibile fino al 22 Novembre e ci accompagnerà al "Venerdì Nero dello Shopping" del prossimo 29. Le promozioni sono davvero tante, e prevedono anche il tasso zero su alcuni prodotti.

Per quanto riguarda i televisori, la Sony KD43XG8396BAEP da 43 pollici è disponibile al prezzo di 675 Euro, rispetto agli 849 Euro di listino, mentre la LG 60UM7100PLB da 60 pollici può essere acquistata a 699 Euro, per un risparmio del 18% rispetto al prezzo imposto. La LG OLED55B8 da 55'' invece è scontata del 23% a 999 Euro, per un risparmio di 300 Euro netto.

Dal fronte della telefonia, il Samsung Galaxy S10 da 128 gigabyte può essere acquistato a 699 Euro, il 18% in meno dagli 849 Euro precedenti, mentre l'iPhone 8 da 64 gigabyte brandizzato TIM può essere acquistato a 529 Euro. In sconto troviamo a sorpresa anche iPhone 11 Pro da 64 gigabyte, a 1.139 Euro, mentre iPhone Xr da 256 gigabyte può essere portato a casa ad 869 Euro nelle colorazioni PRODUCT (RED), Blue, Coral, White, Yellow e Black.

Tra gli sconti però troviamo anche iPhone Xs da 512 gigabyte a 1.399 Euro. La lista completa è disponibile a questo indirizzo.