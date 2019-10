Trony, al via da domani il nuovo volantino di Novembre 2019. Parte il 3x2

Trony ha già avviato oggi la campagna pubblicitaria in vista della pubblicazione, prevista per domani 31 Ottobre, del nuovo volantino che ci porterà fino al 21 Novembre. E' denominato semplicemente "prendi 3 paghi 2", e consente di effettuare degli abbonamenti eccezionali.

Come dicevamo poco sopra, la promozione sarà attiva fino al 21 Novembre, il che vuol dire che avremo abbastanza tempo per poterne approfittare in tutti i punti vendita aderenti.

Come indicato in alcuni leaks trapelati in rete, il funzionamento è più contorto rispetto al classico 3x2, in quanto bisognerà soddisfare tre requisiti. Innanzitutto, uno dei tre prodotti deve far parte della categorie degli elettrodomestici: i piccoli devono avere un costo minimo di 99 Euro ed i grandi devono costare almeno 499 Euro. Gli abbinamenti, inoltre, potranno essere effettuati solo con i prodotti contrassegnati nell'apposito volantino, che sarà pubblicato domani, ed ovviamente varierà a seconda della regione.

E' però anche possibile accedere ad uno sconto del 50% sul prodotto meno caro, ma solo nel caso in cui si dovesse decidere di acquistare solo due prodotti. La condizione per questa seconda promozione è che uno dei due prodotti deve essere un grande elettrodomestico o un televisore con un prezzo di almeno 499 Euro, o il "classico" piccolo elettrodomestico da 99 Euro.

Vi terremo aggiornati domani alla pubblicazione della lista. Il 1 Novembre invece scadranno i "Prezzi Stregati".