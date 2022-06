Trony, al via domani il Sottocosto: trapela in rete il nuovo volantino

Partirà domani il nuovo volantino di Trony, attivo fino al 25 Giugno, che proporrà il “Sottocosto” su un’ampia gamma di prodotti. In rete nel frattempo però è già trapelato e ci permette di mettere le mani su alcune offerte.

I colleghi di CentroVolantini hanno pubblicato il Sottocosto, e siamo pronti a riportare le offerte più interessanti.

Sull’aspirapovere Dyson V8 Motorhead verrà proposto il 20%, e potrà essere acquistata a 279 Euro al posto di 349 Euro, con un risparmio di 70 Euro: attenzione, però, saranno disponibili solo 1000 unità.

Per quanto riguarda i TV, invece, l’LG OLED 55C1 da 55 pollici è disponibile a 979 Euro, il 42% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre il Philips TV LED 58PUS8556 da 58 pollici viene proposto a 599 Euro, il 29% rispetto agli 849 Euro di listino. Il Philips TV OLED 48OLED806 da 48 pollici invece viene proposto a 799 Euro, anche in questo caso con un risparmio del 20% dai 999 Euro di listino.

Interessante anche la promozione sul Samsung Galaxy S22 da 256 gigabyte, ad 849 Euro, l’8% in meno rispetto ai 929 Euro di listino.

Ovviamente da domani vi consigliamo di consultare lo store locator sul sito di Trony, in quanto le offerte potrebbero cambiare da regione a regione.