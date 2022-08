Da Trony c'è 'Un Mare di Occasioni': migliori offerte del nuovo volantino fino 12 agosto

Con un leggero ritardo sulla tabella di marcia, Trony ha aggiornato il suo sito Web introducendo finalmente il volantino “Un Mare di Occasioni” disponibile fino al 12 agosto e attivato in realtà il 6 agosto. Vediamo assieme quali sono le migliori offerte sull’elettronica di consumo e l’informatica.

Per quanto concerne la telefonia, spiccano innanzitutto gli smartphone OPPO A16S a 155 Euro per la fascia bassa e OPPO Find X3 Lite a 349 Euro anziché 499 Euro per la fascia media. Altrimenti, potete trovare anche il bestseller entry-level Xiaomi Redmi Note 11 a 195 Euro al posto di 249 Euro. Dalla fascia alta, invece, riprendiamo iPhone 12 mini a 649 Euro e l’ultimo iPhone 13 a 849 Euro.

Spostandoci quindi ai televisori, nel volantino troviamo molti smart TV LG in offerta: l’entry-level del 2022 LG 32LQ570B6LA è disponibile a 219 Euro, ma è possibile optare altrimenti per l’LG 55UP75006LF Ultra HD 4K a 379 Euro o per il modello LG 43UP78006LB.API a 399 Euro. Non può mancare tuttavia l’ottima promozione su un LG OLED del 2021 che scende da 999 Euro a 769 Euro.

Completiamo quindi questa rapida rassegna con qualche computer portatile Acer in sconto, come l’Acer Aspire 5 a 399 Euro al posto di 630 Euro o l’Acer Aspire 3 a 469 Euro anziché 599 Euro. Ancora una volta, facciamo presente ai lettori che queste promozioni valgono solamente online sul sito Trony.

