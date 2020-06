Trony dà il via ad 'un'estate di offerte': gli sconti del nuovo volantino di Giugno 2020

Come di consueto, Trony ha lanciato oggi il nuovo volantino, che sarà attivo solo online fino al 26 Giugno 2020. Le promozioni abbracciano varie categorie, tra cui spicca ovviamente la tecnologia ed informatica, senza dimenticare ovviamente i televisori.

Proprio nel comparto dell'informatica troviamo il Galaxy Tab A da 10,1 pollici a 199 Euro, mentre il lenovo IdeaCenter A540-24ICB viene proposto a 943 Euro. Il Lenovo TB.X606F invece passa a 209 Euro. In sconto anche tantissimi laptop e PC, tra cui l'Acer SF313-52-5770 a 999 Euro e l'iMac da 21,5 pollici con display Retina 4K a 1.749 Euro.

Tra i televisori, invece, l'LG 70UM7450PLA da 70 pollici è disponibile a 999 Euro, mentre il 65UM7100PLA da 65 pollici può essere acquistato a 749 Euro ed il 60UM7100PLB da 60 pollici a 609 Euro. L'OLED 55C9PLA da 55 pollici invece rientra negli sconti a 1.399 Euro. Sony invece propone il KD55XG8196BAEP da 55 pollici a 749 Euro.

Sui prodotti contrassegnati è anche possibile godere del tasso zero in 20 rate per gli importi superiori ai 399 Euro. Inoltre, la catena di distribuzione propone anche la consegna gratuita sui dispositivi evidenziati.

Come dicevamo poco sopra, la scadenza è prevista tra sei giorni esatti, alle 23:59. Fateci sapere se c'è qualcosa d'interessante in lista oppure se non c'è nulla degno di nota.