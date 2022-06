Da Trony parte 'Un'Estate di Offerte': il nuovo volantino con sconti fino al 24 Giugno

Parte oggi il nuovo volantino valido solo online di Trony, che propone “Un’Estate di Offerte” su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica, con riduzioni importanti.

Partendo come sempre dai televisori, l’LG 55UP78006LB da 55 pollici è disponibile a 425 Euro, in calo del 23% rispetto ai 549 Euro di listino. Il Samsung Neo QLED 4K QE55QN95A da 55 pollici invece passa a 1169 Euro, in calo del 27% rispetto ai 1599 Euro di listino, mentre l’LG OLED55C1 da 55 pollici viene proposto a 979 Euro, in calo del 22% se si confronta con i 1249 Euro di listino.

Per quanto concerne il comparto della telefonia, l’Oppo Find X3 Lite è disponibile a 309 Euro, il 38% in meno dai 499 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi Note 11 nella configurazione 4/128GB può essere acquistato a 195 Euro, in calo del 22% dai 249 Euro proposti dal produttore. Interessante anche il Samsung Galaxy A53 5G con 128 gigabyte di storage, a 379 euro, il 19% in meno rispetto ai precedenti 469 Euro.

Tra gli indossabili, l’Amazfit GTS 2 è disponibile a 119 Euro, mentre il Garmin Forerunner 45 a 119 Euro, il 30% in meno rispetto ai 169 Euro di listino.

