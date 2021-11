Da Trony 'Fai l'Affare': offerte solo online fino al 21 Novembre 2021

Come da protocollo nel weekend, anche questo fine settimana Trony pubblica il nuovo volantino online che propone un’ampia gamma di prodotti a prezzo ridotti. Ad essere interessati sono infatti TV, smartphone, tablet, PC ed altro.

Partendo dai televisori, l’LG UP75006LF da 50 pollici viene proposto a 499 Euro, in calo del 17% rispetto ai 599 Euro di listino. Il Samsung Crystal UE43AU7170 da 43 pollici, invece, viene proposto a 425 Euro: in questo caso lo sconto è del 23% se si tiene conto che di listino lo stesso modello costa 549 Euro.

Nel comparto della telefonia, invece, l’Oppo Find X3 Neo è disponibile a 674 Euro, mentre il Samsung Galaxy S20 FE con processore Qualcomm passa a 488 Euro: la riduzione è del 27% dai 669 Euro imposti dal produttore. Sconti anche sui dispositivi indossabili: in questo caso troviamo l’Amazfit T-Rex Pro a 145 Euro, ma anche il Garmin Forerunner 55 a 169 Euro.

Infine, chiudendo con l’informatica, il Samsung Galaxy book viene proposto a 729 Euro, mentre il Samsung Galaxy Book da 15,6 pollici con processore i5 e compatibile con Windows 11 è disponibile ad 869 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo: è disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate a tasso zero.