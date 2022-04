Da Trony 'Fai L'Affare': al via il nuovo volantino attivo fino al 9 Aprile 2022

Come di consueto nel weekend, in giornata odierna Trony lancia il nuovo volantino valido solo online, battezzato “Fai l’Affare” e che fino al 9 Aprile 2022 propone un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i TV, segnaliamo l’LG 43UP78006LB da 43 pollici a 355 euro, in calo del 21% rispetto ai 449 Euro, mentre il modello da 50 pollici della stessa linea passa a 399 Euro, con un risparmio del 20% se si prende in considerazione che di listino costa 399 Euro. In offerta anche il Samsung QE55Q70A da 55 pollici, a 699 Euro, il 30% in meno rispetto ai 999 Euro di listino, mentre il QE55Q60A da 55 pollici viene proposto a 599 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 799 Euro di listino.

Nel campo dell’informatica, invece, segnaliamo invece il Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi Only a 499 Euro, il 15% in meno rispetto ai 589 Euro di listino, mentre l’Acer ConceptD 5 passa a 3999 Euro dai 4118 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, il Samsung Galaxy A13 passa a 205 Euro, mentre il Samsung Galaxy S20 FE passa a 419 Euro dai 569 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti disponibili in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.