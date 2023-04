Da Trony 'Fai L'Affare': nuovo volantino valido fino al 7 Aprile 2023

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia in giornata odierna il nuovo volantino. Si chiama “Fai L’Affare” e fino al 7 Aprile 2023 propone un’ampia gamma di prodotti in offerta a prezzi ridotti.

Partendo dai televisori, l’LG 55NANO8226QB da 55 pollici passa a 549 Euro, in calo del 27% rispetto ai 749 Euro di listino, mentre il 55QNED826QB da 55 pollici viene proposto a 699 Euro, il 30% in meno rispetto ai 999 Euro di listino. L’LG OLED 48C26LB da 48 pollici invece passa a 999 Euro, il 33% in meno dai 1499 Euro di listino, mentre l’OLED 65CS6LA da 65 pollici passa a 1699 Euro, il 26% in meno dai 2299 Euro imposti dal produttore.

Nel comparto telefonia, invece, le AirPods Pro di seconda generazione passa a 279 Euro, mentre il Samsung Galaxy A14 nella variante 4/128GB passa a 189 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 11 con 4GB di RAM e 128GB di storage invece passa a 199 Euro, il 20% in meno dai 249 Euro di listino. Tra gli altri sconti di questo comparto segnaliamo anche l’iPhone 13 Mini nella variante con 128 gigabyte di memoria interna a 779 Euro, il 5% in meno rispetto agli 819 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo.