Trony, ecco i Grandi Affari: sconti ed offerte solo online fino al 2 Ottobre

Puntuale come ogni weekend, Trony rinnova il proprio volantino e rilancia i "Grandi Affari", una serie di promozioni che saranno disponibili fino al prossimo 2 Ottobre 2020. La catena di distribuzione, nello specifico, consente di risparmiare su TV, smartphone ed altri prodotti d'elettronica ed informatica.

Partendo come sempre dai TV, la Philips 65PUS8555/12 da 65 pollici è disponibile ad 875 Euro, il 20% in meno rispetto ai 1099 Euro di listino. In sconto viene proposta anche l'LG OLED55B9SLA.API da 55 pollici, a 1.170 euro, 22% in meno dai 1.499 Euro imposti dal produttore. Fronte Samsung invece troviamo il QE50Q60TAUXZT da 50 pollici a 595 Euro, mentre il modello da 65 pollici della stessa linea è disponibile a 985 Euro. Fronte Panasonic, invece, il TX-65GX810E da 65 pollici è disponibile a 655 Euro, dagli 869 Euro precedenti.

Per quanto riguarda l'informatica, il notebook MSI GP65 Leopard 9SD-460IT è disponibile a 1.399 Euro, mentre il Samsung Galaxy Book Ion da 13,3 pollici passa a 1.199 Euro. L'iPad Mini da 256GB invece passa a 599 Euro.

Infine, nel settore della telefonia troviamo il Galaxy Buds+ a 115 Euro, mentre l'Huawei P30 Lite New Edition a 269 Euro. L'iPhone 11 da 256GB, nelle colorazioni RED e Yellow invece è disponibile ad 889 Euro, dai 1.009 Euro precedenti imposti da Apple.