Trony, ultimo giorno di Grandi Sconti: le migliori TV in offerta

Dopo avervi segnalato le offerte sulle Smart TV di Mediaworld, parliamo ora delle promozioni natalizie di Trony sui televisori, relative ad una serie di TV Sony, Samsung ed LG. Prima di iniziare con le offerte, però, vi ricordiamo che il 17 dicembre è l'ultimo giorno di validità degli sconti, perciò dovrete affrettarvi se volete approfittarne.

Per quanto riguarda le TV LG, in offerta troviamo due dispositivi. Il primo è la Smart TV LG 65UP75006LF da 65": si tratta di un televisore in 4K dotato come sempre di tuner DVB-T2 e di satellitare DVB-S2, le cui funzionalità smart sono garantite da WebOS 6.0. Il televisore si trova in offerta a 679 Euro solo sul sito web di Trony, con uno sconto di 190 Euro sul prezzo originale, pari a 869 Euro.

Il secondo prodotto che segnaliamo è la Smart TV LG OLED55A16LA.API da 55". Si tratta di una Smart TV con risoluzione 4K e tecnologia LG per i pixel autoilluminati, che fornisce colori perfetti e neri profondi: il televisore ha le stesse caratteristiche di connettività del precedente, ed è in offerta a 999 Euro, con ben 300 Euro di sconto sul valore di listino.

Passando a Sony, invece, in offerta troviamo la Smart TV Sony XR65X90JAEP da 65": il televisore presenta un pannello 4K da 65" con refresh rate a 100 Hz, un tuner DVB-T2 per il digitale terrestre e un satellitare DVB-S2. Il prezzo di vendita è pari a 1.249 Euro, con un interessante sconto rispetto al prezzo originale, che è di 1.599 Euro.

Infine, relativamente alle TV Samsung vi segnaliamo due prodotti. Iniziamo con la Smart TV Samsung Crystal UHD 4K UE65AU7170, un televisore da 65" con un bellissimo design quasi privo di bordi su ogni lato. Il refresh rate non è dei migliori, perché si ferma a 50 Hz, ma la connettività DVB-T2 e DVB-S2 e il prezzo competitivo di 635 Euro rendono il device piuttosto interessante, specie per chi non intende utilizzare il televisore per il gaming.

Il secondo dispositivo coreano in offerta, invece, è la Smart TV Samsung QLED QE65Q70A da 65", con risoluzione 4K e refresh rate variabile tra 100 Hz e 120 Hz. Il televisore possiede anche un processore Quantum 4K di Samsung, che permette al dispositivo di utilizzare le tecnologie di miglioramento dell'immagine e dei colori dell'azienda. Inoltre, sono garantiti il digitale terrestre DVB-T2 e il satellitare DVB-S2. Il prezzo del televisore si attesta a 999 Euro, con uno sconto di 300 Euro sul prezzo di listino.