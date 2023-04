Trony, è tempo di Happy Price: il nuovo volantino è attivo fino al 28 Aprile

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia oggi il nuovo volantino che propone l’Happy Price con sconti solo online fino al 28 Aprile 2023 su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica. Vediamo quali sono le offerte più significative.

Tra i televisori, segnaliamo l’LG 55NANO826QB da 55 pollici a 549 Euro, il 31% in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre il Sony KD65X81KAEP da 65 pollici è disponibile a 939 Euro, con uno sconto del 33% rispetto ai 1399 Euro di listino. Interessante anche la promozione sull’LG OLED42C26LB da 42 pollici, a 999 Euro, mentre la variante da 48 pollici passa a 1099 Euro, il 35% in meno rispetto ai 1699 Euro imposti dal produttore.

Fronte informatica, invece, il Samsung Galaxy Tab A8 WiFi Only da 64 gigabyte è disponibile a 219 Euro, mentre il Galaxy Tab S6 Lite del 2022 WiFi Only è disponibile a 369 Euro ed il Galaxy Tab S8+ WiFi Only viene proposto a 949 Euro, con un risparmio del 19% dai 1167 Euro di listino.

Il Lenovo Ideapad 3 da 15 pollici con processore Intel i3, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte invece viene proposto a 469 Euro, il 16% in meno dai 561 Euro di listino.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, l’Oppo A17 viene proposto a 165 Euro, mentre il Samsung Galaxy A34 5G nella configurazione 8/256GB è disponibile a 389 Euro, il 17% in meno dai 469 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni può essere consultata attraverso questo indirizzo.