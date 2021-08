Trony va all in: 2 Smart TV DVB-T2 low cost disponibili a meno di 150 euro

Nonostante il periodo sia quello delle iniziative "Back To School", non ci sono solamente queste promozioni online. Infatti, la nota catena Trony ha deciso di puntare su 2 Smart TV economici, proponendoli a prezzi inferiori ai 150 euro.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, i modelli coinvolti sono Toshiba 24WA2063DA e Smart Tech SMT2419DHV1T1B1. Si tratta di televisori che condividono diverse caratteristiche, in primis la presenza di un pannello da 24 pollici con risoluzione HD Ready. Inoltre, ovviamente in entrambi i casi non manca il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Sia il modello di Toshiba che quello di Smart Tech dispongono tra l'altro di funzionalità smart. Nel caso del Toshiba 24WA2063DA, ad alcuni utenti farà sicuramente piacere sapere che il televisore implementa il sistema operativo Android. Non è invece del tutto chiaro quale OS sia stato utilizzato per il modello Smart Tech SMT2419DHV1T1B1, ma online si fa riferimento a "Linux".

In ogni caso, Trony propone il modello Toshiba 24WA2063DA a 149 euro tramite il suo portale ufficiale nel contesto dell'iniziativa promozionale "Prezzi Pazzi". Dal sito Web della nota catena apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto era pari a 189 euro. Si tratta quindi di un possibile risparmio del 21%, ovvero di 40 euro. Il prezzo del televisore Smart Tech SMT2419DHV1T1B1 è invece fissato a 135 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando uno Smart TV particolarmente low cost.