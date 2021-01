Da Trony parte 'La Magia Degli Sconti': offerte fino al 29 Gennaio 2021

Con la scadenza delle precedenti promozioni online, parte oggi da Trony la "Magia degli Sconti", un nuovo volantino valido solo sul sito web della catena di distribuzione fino al prossimo 29 Gennaio 2021. Ecco quali sono le offerte più interessanti.

Tra i TV, l'LG 55UN70006LA da 55 pollici è disponibile a 415 Euro, il 17% in meno rispetto ai 499 Euro di listino, ma troviamo in sconto anche l'Hisense 65U72QF da 65 pollici, ad 899 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1.199 Euro imposti dal produttore. Tra i QLED, invece, il Samsung QE65Q70TATXZT da 65 pollici è disponibile a 1.050 Euro, mentre il QE75Q70TATXZT da 75 pollici passa a 1.799 Euro.

Nel comparto informatica, invece, troviamo il Samsung Galaxy Tab A7 a 289 Euro, ma anche l'Huawei MatePad T 10s LTE con 3 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage a 239 Euro, con il MatePad T 10 LTE a 189 Euro.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, il Galaxy Z Fold 2 nelle colorazioni Mystic Black e Mystic Bronze è disponibile a 1.989 Euro, ma è interessante anche la promozione sull'LG K52 a 149 Euro; il Galaxy S20+ 4G di Samsung può invece essere acquistato a 679 Euro. Le Galaxy Bunds Live invece sono disponibili a 125 Euro.