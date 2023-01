Da Trony parte 'La Magia Degli Sconti': le offerte del nuovo volantino di Gennaio 2023

In aggiunta ai Winter Days di Euronics, anche Trony lancia oggi il nuovo volantino che porta "La Magia Degli Sconti" fino al 27 Gennaio 2023 su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra i televisori segnaliamo l'LG 65NANO826QB da 65 pollici, che viene proposto a 760 Euro, il 24% in meno rispetto ai 999 Euro di listino, mentre il 55QNED816QA da 55 pollici passa a 715 Euro: il risparmio è del 28% se si prende in considerazione il prezzo di listino di 999 Euro. Il Samsung QLED QE55QN85B da 55 pollici passa a 919 Euro, mentre il QE50Q80B da 50 pollici passa a 690 Euro, il 23% in meno rispetto agli 899 Euro di listino.

Fronte telefonia, le AirPods di terza generazione passano a 199 Euro, mentre il Samsung Galaxy S22 da 256 gigabyte con 8GB di RAM è disponibile a 759 Euro, mentre il Galaxy A53 5G da 256GB è disponibile a 419 Euro. In offerta anche il Galaxy Z Flip4 nella versione 8/128GB, ad 889 Euro rispetto ai 1149 Euro di listino, mentre il Galaxy S22 da 256GB è disponibile a 759 Euro. Trony propone in offerta anche iPhone 14 Plus da 128GB, a 1099 Euro, in varie colorazioni.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.