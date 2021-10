Trony lancia l'Anteprima Black Friday 'nascosta': ecco di cosa si tratta

Generalmente le principali catene tech mettono "in bella vista" le proprie iniziative promozionali, soprattutto nel contesto di un mondo del Web alla costante ricerca di novità da quel punto di vista. In questo contesto, un po' tutte le catene legate all'Italia dispongono già di una pagina relativa al Black Friday. Non è così però per Trony.

Infatti, attualmente il sito Web ufficiale di Trony non fa riferimento al Black Friday 2021. Possibile che una catena ben nota non abbia alcun tipo di "antipasto" legato al venerdì nero (che ormai dista meno di un mese dal momento in cui scriviamo)? Ovviamente c'è il "trucco". Infatti, Trony ha "nascosto" le sue "anticipazioni" legate al Black Friday 2021 all'interno del volantino "Prendi 3 Paghi 2", attivo dal 30 ottobre al 21 novembre 2021.

Più precisamente, come potete vedere voi stessi collegandovi alla sezione dedicata ai volantini del portale di Trony, a partire dalla pagina 17 inizia a comparire in alto la parola "BLACK FRIDAY". Più precisamente, si può leggere: "Anteprima BLACK FRIDAY in 20 mesi a TASSO ZERO". Insomma, non preoccupatevi: anche Trony, come le altre principali catene tech, si sta preparando al Black Friday 2021. Per intenderci, tra le promozioni presenti nel volantino troviamo Google Chromecast a 29,95 euro (anziché 39,95 euro), nonché iPhone 12 Pro da 128GB a 999,95 euro (anziché 1189,95 euro).

Gli "antipasti" dunque non mancano e potreste voler dare un'occhiata all'ultimo volantino di Trony. Per il resto, ricordiamo che potete tenere d'occhio un po' tutte le promozioni mediante la nostra pagina dedicata al Black Friday 2021. Il "clima" ormai è quello un po' per tutte le principali catene.