Trony lancia il Black Friday Online: offerte speciali sul sito fino 30 novembre

Già abbiamo parlato del lancio del volantino Black Friday di Trony, valido fino al 30 novembre, ma ora la catena di distribuzione propone fino alla medesima data anche l’iniziativa Black Friday Solo Online con offerte esclusive per i consumatori che preferiscono gli acquisti online.

Avviamo la rassegna con i telefoni in offerta, citando innanzitutto il Samsung Galaxy A23 5G a 229,90 euro anziché 349,90 euro, ovvero al 34% in meno rispetto al listino. In merito allo stesso brand, Samsung Galaxy A33 5G da 128 GB costa solo 279,90 euro, mentre il modello Samsung Galaxy A53 5G scende a 339,90 euro grazie a un taglio del 28%. Ma la vera offerta imperdibile riguarda il Samsung Galaxy S22+ scontato a 729,90 euro.

Spostiamoci quindi sui televisori in promozione, dato che Trony propone molti modelli OLED a prezzi davvero vantaggiosi: il TV LG OLED48A26LA del 2022 costa 849 euro, mentre l’LG OLED55A26LA (non altro che lo stesso modello, soltanto con diagonale di 55 pollici) scende da 1.499 euro a 999 euro. In alternativa, non manca un Sony Bravia XR OLED del 2022 a 1.899 euro, 800 euro in meno rispetto al listino.

Chiudiamo questa breve disamina delle offerte del momento con due computer portatili a prezzi interessanti: il più economico è il Lenovo IdeaPad 3 con Ryzen 7 3700U e scheda grafica Radeon RX Vega 10, venduto a 449 euro al posto di 699 euro. Segue, dunque, il Microsoft Surface Laptop Go 2 con Intel Core i5 a 699 euro.

Sempre in giornata abbiamo ripreso poi ASUS ROG Phone 6 in offerta da Unieuro.