Trony lancia il Fuoritutto di Gennaio 2021: sconti solo online fino al 15/1

Anche Trony rinnova oggi il proprio volantino, con il "Fuoritutto" di Gennaio 2021, che fino al 15 del mese proporrà, solo online, un'ampia gamma di sconti e promozioni su tantissimi prodotti, tra cui TV, tablet e smartphone.

Partendo proprio dai TV, l'LG 55NANO816NA da 55 pollici è disponibile a 635 Euro, il 21% in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre il Philips 55OLED805 da 55 pollici passa a 1.299 Euro, per un risparmio del 19% se si confronta con i 1.599 Euro imposti dal produttore. Sempre in ambito TV, troviamo a prezzo ridotto anche il Sony KD55XH8096BAEP da 55 pollici, che viene proposto a 699 Euro, con la variante da 65 pollici che passa ad 899 Euro dai 1.199 Euro precedenti. Il Samsung QE65Q70TATXZT da 65 pollici, invece, può essere acquistato a 1.050 Euro: dati alla mano si tratta di un risparmio di 249 Euro.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, il Samsung Galaxy A71 viene proposto a 319 Euro, mentre l'LG Velvet a 419 Euro, il 16% in meno rispetto ai 499 Euro precedenti. Lo smartphone è disponibile in varie colorazioni. iPhone SE da 64 gigabyte, invece, è disponibile a 489 Euro.

Fronte degli indossabili, invece, Apple Watch Nike+ Series 3 GPS + Cellular viene proposto a 249 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.