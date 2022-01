Trony lancia il Fuoritutto: tanti sconti solo online fino al 14 Gennaio 2022

In risposta al Vero Fuoritutto di Unieuro, anche Trony lancia il suo nuovo volantino valido solo online ed in giornata odierna propone il suo Fuoritutto, che sarà disponibile fino al 14 Gennaio 2022 esclusivamente sul sito web.

Tra i televisori, segnaliamo l'LG OLED 65C1 da 65 pollici a 1799 Euro, in calo del 22% rispetto ai 2299 Euro di listino, mentre il Samsung QLED QE50QN90A da 50 pollici può essere acquistato a 1169 Euro, con un risparmio del 16% dai 1399 Euro imposti dal produttore, mentre il QE50Q60A da 50 pollici viene proposto a 625 Euro, con uno sconto pari al 22%. Il Sony KD55X85JAEP da 55 pollici invece può essere portato a casa ad 899 Euro.

Il comparto informatica invece prevede sconti sul Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G a 679 Euro, il 3% in meno dai 697 Euro precedenti.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, il Samsung Galaxy S20 FE è disponibile a 425 Euro, con un risparmio del 36%, mentre lo Xiaomi Redmi 10 da 64GB è disponibile a 167 Euro, il 16% in meno dai 199 Euro di listino. Infine, segnaliamo anche la riduzione sull'iPhone 12 Mini da 64 gigabyte, che passa a 699 Euro, il 3% in meno rispetto ai 719 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.