Trony lancia gli 'Sconti da Capogiro': offerte su TV, PC e MacBook

Nuovo volantino per Trony, che lancia oggi gli "Sconti da Capogiro", , validi fino al 21 Febbraio solo online, e che propongono su alcuni prodotti il tasso zero in 20 rate a partire da 399 Euro. Vediamo però cosa propone la catena di distribuzione.

Dal fronte dei televisori, il Philips 50PUS6503/12 da 50 pollici a 400 Euro rispetto ai 499 Euro di listino. Il Sony KD55AF8BAEP da 55 pollici invece può essere acquistato a 1.960 Euro da 2.399 Euro, mentre il Sony KD55XF9005BAEP è disponibile a 1.160 Euro. Samsung invece propone il QE55Q8FNATXZT a 1.220 Euro.

Per quanto riguarda il settore dell'informatica, il MacBook Pro da 15 pollici con processore Intel Core i7 e 16 gigabyte di RAM è disponibile a 2.799 Euro, ma è disponibile anche il MacBook Air da 13 pollici con processore Intel Core i5 ed 8 gigabyte di RAM a 1.999 Euro.

E' anche disponibile a 649 Euro l'HP 15-CW0999NL, mentre il Pavilion 570-P062NL con processore AMD quad-core A12-9800, hard disk da 1 terabyte, 8 gigabyte di RAM e scheda grafica AMD Radeon RX 550 è disponibile a 549 Euro.

