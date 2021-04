Trony lancia i 'Mega Sconti di Pasqua' fino al 16 Aprile: tante offerte solo online

Come da protocollo di sabato, Trony lancia oggi i "Mega Sconti di Pasqua" che fino al prossimo 16 Aprile consentiranno di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui TV, smartphone, tablet ed altro.

Partendo proprio dai televisori, il Philips 48OLED935/12 da 48 pollici può essere acquistato a 1699 Euro, in calo del 15% rispetto ai 1999 euro di listino. In sconto troviamo anche il 43PUS8555/12 da 43 pollici, che viene proposto a 520 Euro, il 26% in meno rispetto ai 699 Euro imposti dal produttore. Disponibile anche il modello da 58 pollici di quest'ultima variante, che però è disponibile a 699 Euro, il 22% in meno dagli 899 euro di listino. Il Philips 55OLED855 da 55 pollici, invece, passa a 1469 Euro dai 1799 Euro di listino. Fronte LG, invece, troviamo il 55NANO816NA da 55 pollici a 659 Euro. In sconto troviamo anche l'LG OLED 55 C1 a 1599 Euro, il 16% in meno dai 1899 Euro di listino.

Nel comparto informatica invece segnaliamo la promozione sul MacBook Pro da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte, a 1429 Euro, mentre l'Huawei MatePad T 10s LTE con 3 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage viene proposto a 189 Euro.

Per quanto concerne la telefonia, invece, l'Oppo A73 è disponibile a 239 Euro, mentre il Samsung Galaxy S21 5G passa a 799 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.