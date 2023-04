Trony lancia i 'Mega Sconti di Pasqua': sconti fino al 14 Aprile 2023

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia oggi il nuovo volantino che porta con se i “Mega Sconti di Pasqua” con tante offerte solo online fino al 14 Aprile 2023. Protagonisti sono tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i televisori, segnaliamo l’LG 32LQ630006LA da 32 pollici a 220 Euro, il 26% in meno rispetto ai 299 Euro di listino, mentre il Toshiba 65QA7D63DA da 65 pollici viene proposto a 499 Euro, il 29% in meno dai 699 Euro di listino. Interessante anche la promozione sul Sony KD43X72KPAEP da 43 pollici, a 479 Euro, il 31% in meno rispetto ai 699 Euro di listino. Il Samsung OLED QE55S95B da 55 pollici invece passa a 1339 Euro, in calo del 33% rispetto ai 1999 Euro di listino, mentre il Panasonic TX-43LX800E da 43 pollici passa a 569 Euro.

Fronte informatica, invece, il Lenovo Ideapad 3 da 15 pollici con Intel I3, 8GB di RAM e 256 gigabyte di storage viene proposto a 449 Euro, il 20% in meno rispetto ai 561 Euro di listino, con un risparmio del 20%, mentre il Lenovo Legion 5 da 15 pollici, AMD Ryzen 5, 16GB di RAM e 512GB di storage passa a 1299 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.