Trony lancia una nuova offerta sulla soundbar Samsung davvero imperdibile

Anche oggi, come di consueto è tempo di offerte imperdibili e Trony ne ha realizzata una molto interessante per una soundbar sviluppata da Samsung in collaborazione con Harman Kardon e che vi permetterà di vivere un’esperienza di visione unita una qualità audio eccezionale.

Facciamo riferimento al modello HW-Q70R/ZF, acquistabile a 370 euro, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo originale pari a 469 euro. L’audio sprigionato dal dispositivo è una vera bomba grazie anche all'implementazione della tecnologia Samsung Acoustic Beam, che permette al suono di muoversi in sincronia perfetta con la riproduzione video, grazie anche al supporto ai formati Dolby Atmos e DTS:X.

Con l’Adaptive Sound, la soundbar migliora automaticamente la chiarezza dei dialoghi quando il volume è basso e grazie all’inegrazione con l’assistente vocale Amazon Alexa è possibile gestire tutto senza l’ausilio di un telecomando ma esclusivamente con la voce.

E’ compatibile poi con l’HDR10+ per collegare qualsiasi fonte video che la supporta ad una TV Samsung semplicemente tramite l’HDMI. La soundbar è stata sviluppata presso l'Audio Lab in California e gli ingegneri hanno sviluppato le più avanzate tecnologie acustiche per ottenere un suono perfettamente bilanciato e capace di diffondersi in tutta la stanza.

Grazie al 4K Pass-Through, collegare una fonte video 4K come lettori Blu-ray o le console da gaming diventa un gioco da ragazzi. La Soundbar è in grado di analizzare il segnale audio ed offrire automaticamente un suono ottimizzato in base alla singola scena. L’esperienza di gioco non sarà più la stessa perché il subwoofer è in grado di potenziare la scena e gli up-firing speakers riescono a riprodurre un incredibile effetto surround.

Se si collega un TV Samsung ad una console, la Soundbar può passare automaticamente alla modalità Game Mode senza alcuna configurazione iniziale. Grazie al Bluetooth, la Soundbar può collegarsi ad altri dispositivi come, ad esempio, uno smartphone o un tablet, con la possibilità di ascoltare la vostra musica preferita al massimo della qualità.

Tramite l'app Smart Things è possibile controllarla e settarla a proprio piacimento anche attraverso l’interfaccia visibile sul televisore. L’offerta è disponibile solamente online sul sito di Trony con possibilità di finanziamento. Se siete interessati, affrettatevi ad acquistarla prima che non sia più disponibile.

Da Trony non ci sono solo le soundbar in offerta ma anche una serie di occasioni sulle TV dei principali produttori.