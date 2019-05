Trony lancia il nuovo 'Happy Price': tanti sconti solo online fino al 16/5

Trony ha lanciato il nuovo volantino, valido solo online e battezzato "Happy Price", che sarà valido fino al prossimo 16 Maggio solo sulla versione internet della popolare catena di distribuzione. Vediamo insieme quali sono le offerte più interessanti.

Partendo dai televisori, l'LG 43LM6300PLA da 43 pollici può essere acquistata a 365 Euro, il 15% in meno rispetto ai 429 Euro di listino. La variante 55UK6470, sempre di LG ma da 55 pollici è disponibile a 545 Euro, il 22% in meno se confrontato ai 699 Euro chiesti dal produttore. E' disponibile anche l'LG OLED55C8 a 1.499 Euro, per un risparmio del 17%. Fronte Sony troviamo la KD55XF8596BAEP ad 820 Euro, mentre la Samsung QE49Q60RATXZT passa ad 895 Euro.

Dal fronte informatico, il Galaxy Tab E di Samsung WiFi only passa a 119 Euro. Troviamo a prezzo scontato le AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica wireless, che possono essere acquistate a 200 Euro, mentre il modello con custodia Lightning passa a 150 Euro.

Tra gli smartphone in offerta è disponibile anche iPhone Xr, che nel modello da 128 gigabyte passa ad 880 Euro e da 64 gigabyte ad 820 Euro.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.