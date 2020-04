Trony lancia il nuovo volantino di Aprile 2020: sconti fino al 10/4

A seguito della scadenza delle precedenti promozioni, Trony lancia oggi il nuovo volantino che sarà valido fino al 10 Aprile solo online. E' battezzato "Fai l'affare" ed include un'ampia gamma di dispositivi legati al mondo dell'elettronica ed informatica a prezzi ridotti.

Per quanto riguarda i televisori, il Panasonic TX-55GZ1500E da 55 pollici può essere portato a casa a 1.490 Euro, per un risparmio del 25% rispetto ai 1.999 Euro precedenti. Sempre dal fronte Panasonic, citiamo anche il TX-55GZ950E a 1.280 Euro, il 20% in meno dai 1.599 Euro proposti dal produttore. Il Sony KD65XG7096BAEP da 65 pollici viene invece viene invece proposto a 715 Euro, 175 Euro in meno dagli 899 Euro precedenti. Il Samsung QE55Q70RATXZT QLED da 55 pollici invece passa a 720 Euro.

A livello di telefonia, le AirPods Pro possono essere acquistate a 259 Euro, mentre le AirPods 2 con case di ricarica wireless passano a 199 Euro. Tra gli smartphone, il Samsung Galaxy A30s viene proposto a 209 Euro, mentre il Samsung Galaxy S10 da 128GB nelle colorazioni black, green e white passa a 659 Euro. In lista c'è anche lo Xiaomi Note 8T a 179 Euro.

Tra gli indossabili, invece, l'Apple Watch Series 4 GPS Only con cassa da 44mm e versione Nike+, invece, passa a 329 Euro.