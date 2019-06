Trony lancia il nuovo volantino estivo: sconti fino al 27 Giugno

Trony annuncia il lancio del nuovo volantino online, battezzato "Un'estate di offerte" e valido fino al prossimo 27 Giugno, su cui la catena di distribuzione propone anche la consegna gratuita sui prodotti scontati. Come sempre, rientrano nel volantino tante categorie. Vediamo insieme le migliori offerte.

Dal fronte dei TV, il Sony KD65XF8596BAEP da 65 pollici può essere acquistato a 995 Euro, il 29% in meno rispetto al prezzo di listino di 1.399 Euro. Tra gli sconti troviamo anche l'LG OLED65E8 da 65 pollici, che è disponibile a 1.970 Euro, il 21% in meno se confrontato ai 2.499 Euro imposti dal produttore asiatico. Tra i TV Samsung in sconto, citiamo il QE49Q60RATXZT da 49 pollici a 765 Euro, il 23% in meno se confrontato ai 999 Euro di listino.

Per coloro che intendono approfittare del volantino per acquistare un nuovo smartphone, iPhone Xr da 64 gigabyte passa ad 850 Euro, mentre iPhone Xs da 256 gigabyte può essere acquistato a 1.300 euro, il 4% in meno se confrontati ai 1.350 Euro del produttore. In offerta troviamo anche Huawei P20 Lite a 235 Euro.

Tra i PC e laptop troviamo in offerta il MacBook Pro da 15 pollici con processore i7 a 3.299 Euro, con iPad Air da 10,5 pollici WiFi + Cellular e 256 gigabyte di memoria disponibile ad 849 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.

