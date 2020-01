Trony lancia il nuovo volantino: Fuoritutto fino al 17 Gennaio

Nuovo volantino di Trony. Dopo quello di fine anno, la catena di distribuzione lancia oggi il "Fuoritutto" di inizio 2020, che sarà disponibile fino al prossimo 17 Gennaio su un'ampia selezione di prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui TV, smartphone e piccoli e grandi elettrodomestici.

Partendo dai TV, l'LG 55SM8200PLA da 55 pollici può essere acquistato a 570 Euro, il 18% in meno rispetto ai 699 Euro di listino, mentre il modello 65SM8600PLA da 65 pollici passa a 975 Euro, per un risparmio del 19% rispetto ai 1.199 Euro. Tra gli sconti troviamo anche il Sony KD55XG8196BAEP da 55 pollici a 640 euro, il 20% in meno dal prezzo precedente. Fronte Samsung, il QE55Q60RATXZT da 55 pollici è disponibile a 640 Euro, mentre il QE75Q60RATXZT da 75 pollici viene scontato a 1.590 Euro. Fronte Panasonic, invece, segnaliamo l'offerta sul TX-58GX830E a 675 Euro.

Per quanto riguarda il settore della telefonia, le AirPods 2 con case di ricarica wireless possono essere portate a casa a 199 Euro, mentre le AirPods Pro sono disponibili a 259 Euro. A livello di smartphone, l'iPhone 11 Pro Max da 64 gigabyte è scontato a 1.299 Euro, mentre il Galaxy S10 da 128GB brandizzato H3G viene proposto da Trony a 629 Euro.

Non potevano mancare in volantino i weareble: Huawei Watch GT a tal proposito è venduto a 159 Euro, mentre Apple Watch Series 5 GPS + Cellular con cassa da 40mm è disponibile a 559 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.