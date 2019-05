Trony lancia il nuovo volantino 'Lo Sconto Colpisce Ancora'

Nel giorno del 1 Maggio, debutta il nuovo volantino Trony, battezzato "Lo Sconto Colpisce Ancora" e valido solo online fino al prossimo 9 Maggio. Come sempre in questi casi, sono davvero tanti i prodotti in offerta, che abbracciano varie categorie di elettronica ed informatica.

Partendo dai televisori, la Philips 55PUS7303/12 da 55 pollici può essere acquistata a 595 Euro, il 21% in meno rispetto ai 749 Euro di listino. La LG 55SK8100 sempre da 55 pollici passa da 849 a 695 Euro, per un risparmio netto del 18%.

In offerta anche le AirPods di seconda generazione, che nel modello con custodia di ricarica wireless passa da 230 a 200 Euro, mentre il modello "standard", sempre di seconda generazione ma con case di ricarica Lightning è disponibile a 160 Euro, 20 Euro in meno rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.

Dal fronte delle fotocamere, citiamo la mirrorless Canon EOS M100, su cui è possibile risparmiare 134 Euro e passa a 365 Euro.

Per quanto riguarda la telefonia, iPhone Xs Max da 64 gigabyte a 1.200 Euro, mentre Xiaomi Mi 8 Lite è disponibile a 270 Euro.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo.

