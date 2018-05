Trony lancia il nuovo volantino online: "Sconti Epici" fino al 10 Maggio

Nuovo volantino per Trony. La catena di distribuzione italiana, questa volta lancia gli "Sconti Epici", una nuova promozione attiva solo online fino al prossimo 10 Maggio e che, come sempre, abbraccia varie categorie di prodotti, dall'informatica ai televisori, passando per la telefonia mobile, dispositivi audio ed altro.

Partiamo, come di consueto, dai televisori. Il Philips 43PUS6262/12 da 43 pollici UHD 4K, ad esempio, può essere portato a casa a 369 Euro, mentre l'LG 55UJ630V da 55 pollici è disponibile a 559 Euro, il 13,9 per cento in meno rispetto ai 649 Euro di listino.

Sempre a livello di televisori, l'LG 60UJ630V da 60 pollici, sempre UHD 4K, può essere portato a casa a 749 Euro, rispetto agli 899 Euro precedenti. Non poteva mancare in promozione Samsung, con il QE55Q8FAMTXZT da 55 pollici Ultra HD 4K a 1.550 Euro, il 13,8 per cento in meno.

A livello di smartphone, tra tutti citiamo l'Honor 6C Pro a 169 Euro, ma anche l'Honor 8 Pro da 64 gigabyte, dual SIM, a 349 Euro. Il Galaxy Note 8 da 64 gigabyte, invece, può essere portato a casa a 799 Euro, cento Euro in meno rispetto al prezzo di listino. A livello Apple, invece, citiamo solo l'iPhone SE da 32 gigabyte a 299 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.

