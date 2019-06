Trony lancia il nuovo volantino 'Prezzi a Dieta', fino al 13 Giugno

Trony lancia oggi il nuovo volantino, il primo di giugno, disponibile solo online fino al 13. E' battezzato "Prezzi A Dieta" e come sempre nella lista dei prodotti in offerta figurano anche televisori, smartphone e prodotti legati al mondo dell'elettronica al consumo ed informatica.

Tra i televisori, l'LG 49SM8200PLA da 49 pollici passa a 699 Euro rispetto agli 899 Euro di listino, per un risparmio del 22%. In offerta troviamo anche la Philips 55PUS6703/12 a 510 Euro, il 15% in meno rispetto al prezzo di listino di 599 Euro.

Non mancano le offerte anche su cuffie ed auricolari: le AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica wireless passano a 200 Euro dal prezzo di listino di 230 Euro, mentre sul modello classico con la custodia da ricaricare tramite cavo Lightning lo sconto è di 30 Euro e passa a 150 Euro. Sempre per quanto riguarda le cuffie, le Gear IconX del 2018 di Samsung passano a 130 Euro, 20 Euro in meno rispetto al prezo di listino.

Non molto ricca l'offerta a livello di smartphone: Huawei P Smart Z è disponibile a 250 Euro, il P20 Lite brandizzato TIM passa a 230 Euro ed il Nokia 5.1 DS può essere acquistato a 160 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.

