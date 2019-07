Trony lancia il nuovo volantino: ecco gli 'Sconti Solari'

Trony annuncia il lancio del nuovo volantino che proporrà fino a domani, venerdì 12 luglio, tanti sconti su una vasta gamma di prodotti legati all'elettronica ed informatica. Le offerte includono anche offerte su televisori e smartphone, vediamo i migliori.

Dal fronte dei televisori, citiamo l'offerta sull'LG 55UK6500 da 55 pollici, che può essere portata a casa a 495 Euro, il 24% in meno rispetto ai 649 Euro di listino. LG porta in volantino anche la 75UK6200PLB, a 930 Euro per un risparmio del 22% rispetto ai 1.199 Euro di listino. Salendo di prezzo troviamo anche la Sony KD55G9505BAEP a 1.295 Euro, circa 300 Euro in meno rispetto ai 1.599 Euro imposti dal produttore.

In offerta troviamo anche il Samsung Gear VR, con controller, a 70 euro, per un risparmio del 30%. La GoPro Hero7 Black, a 395 Euro rispetto ai 479 Euro precedenti. Per quanto riguarda gli smartphone, invece, Honor 10 grigio passa a 360 Euro, mentre il Mate 20 Lite brandizzato Vodafone può essere portato a casa a 190 Euro. Tra gli sconti è anche presente iPhone Xs Max da 64 gigabyte a 1.300 Euro.

