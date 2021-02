Trony lancia il nuovo volantino con lo 'Sconto Iva' del 18% fino al 28 Febbraio

Nuovo volantino di Trony, valido solo nei punti vendita ma in tutte le regioni d'Italia. La catena di distribuzione infatti ha lanciato lo "Sconto Iva", che permetterà fino al 28 Febbraio prossimo di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, su cui viene proposto un ribasso del 18,03%.

La lista è davvero molto ampia, ed allo scorporo dell'imposta sul valore aggiunto si aggiunge anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate a tasso zero con tan e taeg 0%. Lo scorporo dell'IVA viene applicato su una spesa di almeno 99 Euro, ma vediamo quali sono le offerte più interessanti.

Tra i TV, il Samsung QLED Q800T da 65 pollici 8K può essere acquistato a 2540,10 Euro, con uno sconto pari a 558 Euro rispetto al prezzo di listino. L'LG NanoCell NANO81 da 49 pollici può invece essere acquistato a 572,90 Euro, con no sconto di 126 Euro rispetto al prezzo di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro passa a 237,60 Euro, rispetto ai 289,90 Euro, mentre l'Mi 10T Lite con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage può essere acquistato a 286,80 Euro. Fronte tablet, l'Huawei MatePad T 10s è disponibile a 187,70 Euro per il modello 3/64GB WiFI Only, mentre quello LTE passa a 228,65 Euro.

Sebbene la promozione sia disponibile in tutta Italia, alcune offerte potrebbero cambiare a seconda del punto vendita. Per tutti i dettagli vi rimandiamo allo Store Locator.