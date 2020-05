Trony lancia il nuovo volantino: Super Sconti fino al 29 Maggio 2020

Si rinnova il volantino di Trony. La catena di distribuzione ha rilanciato oggi i "Super Sconti", che saranno disponibili fino al 29 Maggio 2020 e proporranno un'ampia gamma di offerte e sconti su TV, smartphone e prodotti d'elettronica.

Tra i TV, il Sony KD55XG7096BAEP da 55 pollici può essere acquistato a 540 Euro, il 23% in meno rispetto ai 699 euro di listino, mentre l'LG 70UM7450PLA da 70 pollici invece passa a 685 Euro, per un risparmio del 19% se si raffronta agli 849 Euro di listino. Non mancano i TV QLED di Samsung: il QE55Q60TAUXZT da 55 pollici è disponibile ad 860 Euro, il 26% in meno dai 1.169 Euro precedenti. Panasonic propone invece il TX-58GX810E da 58 pollici a 599 Euro.

Per quanto riguarda la telefonia, le AirPods Pro vengono proposte a 249 Euro, mentre tra gli smartphone troviamo il Galaxy Note 10 Lite a 499 Euro, il 9% in meno dai 549 Euro precedenti. Il Galaxy S10 da 128GB invece può essere portato a casa a 599 Euro. Interessante anche la promozione sullo Xiaomi Note 8T, a 179 Euro. Tra gli iPhone citiamo lo sconto su iPhone 11 da 128GB, che viene proposto ad 859 Euro.

Trony propone anche la consegna gratuita sui prodotti contrassegnati. La lista completa è disponibile a questo indirizzo.