Trony lancia il 'Prendi 3 e Paghi 2': il prodotto meno caro è in regalo

Trony ha lanciato oggi una nuova interessante promozione, disponibile solo nei punti vendita, che permette di godere del 3x2: come suggerisce il nome, infatti, acquistando tre prodotti, il meno caro sarà in regalo.

Contestualmente, però, è anche disponibile un’altra offerta per coloro che sceglieranno due prodotti: in questo caso il meno caro costerà metà.

L’offerta sarà disponibile fino al 22 Novembre prossimo, proprio a ridosso del Black Friday per cui sicuramente proporrà altre offerte.

Nel volantino, che può essere consultato attraverso questo indirizzo, troviamo tanti prodotti d’elettronica ed informatica, tra cui il TV Samsung Q70T da 75 pollici, che può essere acquistato a 1099,50 Euro se si acquistano due prodotti. In lista però troviamo anche l’OLED55CX6LA.API da 55 pollici di LG, oltre che il modello da 65 pollici della stessa linea.

Tra gli smartphone che rientrano nell’offerta troviamo anche l’Oppo Find X2 Lite, il Redmi Note 9 Pro, ma anche il Galaxy Note 20, le Galaxy Buds e l’Huawei P40 Lite.

Come sempre, consigliamo di consultare lo store locator di Trony prima di andare in negozio in quanto la promozione potrebbe non essere disponibile in tutti i negozi.

Nella copertina Trony sottolinea che "sul volantino trovi solo alcuni esempi" in quanto "la promozione continua nel punto vendita" scelto.