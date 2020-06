Trony lancia i 'Prezzi a Dieta': tanti sconti solo online fino al 12 Giugno

Dopo la scadenza degli "Sconti da Capogiro", Trony rinnova il volantino online con una nuova promozione battezzata "Prezzi a Dieta", che sarà attiva fino al 12 Giugno ovviamente solo sul sito web della catena di distribuzione. La promozione abbraccia tantissime categorie di prodotti, legata all'elettronica di consumo.

Nella categoria informatica, è disponibile a 2.199 Euro il MacBook Pro da 13 pollici con SSD da 512GB, per un risparmio davvero minimo rispetto al prezzo di listino di 2.229 Euro. In sconto anche il Lenovo Ideapad S540, a 1.099 Euro, l'8% in meno se si rapporta ai 1.199 Euro di listino. Tra i tablet invece citiamo l'Huawei MediaPad M5 Lite 10.0 WiFi Only a 229 Euro, mentre il Surface Go di Microsoft è disponibile a 629 Euro.

Tra i televisori, il Sony KD65XG7096BAEP da 65 pollici è disponibile a 760 Euro, il 24% in meno rispetto ai 999 Euro di listino, mentre il Samsung QE55Q60RATXZT da 55 pollici è disponibile a 590 Euro. Interessante anche l'offerta sul Panasonic TX-40GX810E da 40 pollici, a 485 Euro rispetto ai 599 Euro precedenti.

Segnaliamo anche lo sconto sulle AirPods Pro, a 229 Euro dai 279 euro precedenti, mentre il Samsung Galaxy S20+ 5G nella colorazione Cosmic Gray passa a 1.089 euro, mentre su Huawei P40 viene proposto uno sconto del 6% a 749 euro.