Trony lancia i 'Prezzi Leggeri': il nuovo volantino con sconti fino al 18 Marzo 2022

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia oggi il nuovo volantino che propone i “Prezzi Leggeri” fino al prossimo 18 Marzo 2022, con un’ampia gamma di promozioni che saranno disponibili solo online.

Ad essere abbracciati sono tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica. Partendo dalla telefonia, il Samsung Galaxy S20 FE con processore Qualcomm passa a 399 Euro, con un calo del 30% rispetto ai 569 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A22 5G è disponibile a 199 Euro, dai 249 Euro di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro nella configurazione 6/128Gb, invece, viene proposto a 285 Euro, i 13% in meno dai 329 Euro di listino.

Per quanto riguarda i televisori, invece, l’LG OLED 48C1 da 48 pollici può essere acquistato a 949 Euro, il 27% in meno dai 1299 Euro di listino, mentre il 48A1 da 48 pollici passa a 799 Euro. Interessante anche lo sconto sul Samsung QE55QN85A da 55 pollici, che passa a 1149 Euro dai 1499 Euro di listino, con un risparmio del 23%.

Per quanto riguarda gli indomabili, invece, citiamo il Garmin Instinct a 209 Euro, il 30% in meno dai 299 Euro di listino, ed il Garmin Venu Black a 329 Euro, 70 Euro in meno dai 399 Euro di listino, con un risparmio del 18%.