Trony lancia i Prezzi Leggeri: nuovo volantino con tanti sconti fino al 17 Marzo

Come di consueto nel weekend, Trony lancia in giornata odierna il nuovo volantino che fino al 17 Marzo 2023 propone i “Prezzi Leggeri” su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i televisori, segnaliamo il 55NANO826QB da 50 pollici di LG a 510 Euro, in calo del 21% rispetto ai 649 Euro di listino, mentre l’OLED 48C26LB da 48 pollici viene proposto a 1179 Euro, il 21% in meno dai 1499 Euro di listino. Il Samsung UE55BU8070 da 55 pollici 4K invece viene proposto a 529 Euro, il 24% in meno dai 699 Euro proposti dal produttore, con l’OLED QE55S95B da 55 pollici che passa a 1349 euro.

Fronte informatica, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è disponibile a 399 Euro, mentre il Lenovo Ideapad 3 da 15 pollici viene proposto a 649 Euro e l’ASUS ROG Strix G513IM è disponibile a 1259 Euro.

Il Samsung Galaxy A33 5G invece è disponibile a 265 Euro, il 32% in meno rispetto ai 389 Euro di listino, ma la lista degli smartphone include anche lo Xiaomi Redmi Note 11 nella variante 4/128GB a 195 Euro.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli su vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.