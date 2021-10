Trony lancia i 'Prezzi Pazzi' fino al 22 Ottobre: tante offerte su TV e smartphone

Trony, come da protocollo nel weekend, lancia oggi il nuovo volantino che porta i “Prezzi Pazzi” fino al 22 Ottobre su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Come sempre, tra le offerte troviamo diversi modelli di TV. L’LG 55NANO866PA da 55 pollici è disponibile ad 869 Euro, in calo del 21% rispetto ai 1099 Euro di listino, mentre il modello da 50 pollici della stessa gamma passa a 759 Euro, con un risparmio in questo caso del 24%. Il Philips 65OLED706 da 65 pollici passa a 1749 Euro, il 13% in meno rispetto ai 1999 euro di listino. Fronte Samsung invece segnaliamo lo sconto sul QE65Q60A da 65 pollici, che viene proposto a 945 Euro, con un risparmio del 24% dai 1249 Euro imposti dal produttore. Il Panasonic TX-65HX580E da 65 pollici, invece, passa a 575 Euro.

Tra gli smartphone invece segnaliamo lo sconto sullo Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128GB, che viene proposto a 285 Euro, il 13% in meno dai 329 Euro di listino, mentre l’iPhone 12 Pro Max da 128 gigabyte passa a 1179 Euro.

Per quanto riguarda il comparto informatica, invece, segnaliamo lo sconto sull’iMac con display Retina da 24 pollici, chip M1, GPU 8-core ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 1899 Euro, con un risparmio del 3% rispetto ai 1949 Euro di listino.