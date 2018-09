Trony lancia i 'Prezzi Pazzi': promozioni fino al 6 settembre su TV, PC e laptop

Con l'inizio di Settembre, Trony ha lanciato il nuovo volantino che sarà valido fino al 6 Settembre e prevede un'ampia gamma di promozioni su prodotti d'informatica, televisori, smartphone e tanto altro.

Per quanto riguarda i computer portatili segnaliamo il Lenovo 120S-14IAP da 14 pollici con processore intel Pentium N4200, 4 gigabyte di RAM ed hard disk da 128 gigabyte a 349 Euro, per un risparmio netto del 5,4 per cento rispetto ai 369 Euro di listino. Sempre Lenovo porta in promozione a 529 Euro l'Ideapad 320-15ABR da 15,6 pollici con AMD 9720P, hard disk da 1 terabyte e 16 gigabyte di RAM. Per gli amenti dei 2-in-1 convertibili invece rientra nel volantino il Lenovo Miix 320-10ICR da 10,1 pollici a 319 Euro.

Più ricca ovviamente l'offerta dei televisori a LED, che vanno a soddisfare le esigenze di tutte le fasce di mercato sia a livello di dimensioni che prezzo. LG ad esempio propone il 55UJ620 da 55 pollici UHD 4K a 539 euro contro i 699 Euro di listino, mentre Philips nella stessa fascia di mercato propone il 55PUS6703/12 sempre da 55 pollici UHD 4K a 599 Euro.

Salendo di fascia troviamo il Sony KD43XF8596BAEP da 43 pollici Full HD UHD 4K ad 869 Euro, mentre il più caro della promozione è l'LG 65SK8100 da 65 pollici UHD 4K a 1.599 Euro, il 20 per cento in meno rispetto ai 1.999 Euro precedenti.

A livello di telefonia segnaliamo iPhone 8 da 64 gigabyte brandizzato TIM a 759 Euro, il Galaxy S9 a 699 Euro ed Huawei P20 Lite a 319 Euro.

La promozione è valida solo online.

