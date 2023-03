Trony lancia i 'Prezzi Pazzi': sconti solo online fino al 31 Marzo 2023

Trony annuncia oggi il lancio del nuovo volantino, che propone i “Prezzi Pazzi” fino al 31 Marzo 2023, solo online. Ad essere interessati sono tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i televisori, segnaliamo il QLED TCL 55C635 da 55 pollici a 439 Euro, il 20% inmeno rispetto ai 549 Euro di listino, mentre il 55C835 da 55 pollici viene proposto a 725 Euro, in calo del 27% dai 999 EUro imposti dal produttore. Fronte OLED, invece, il Samsung QE55S95B da 55 pollici viene scontato a 1329 Euro, mentre l’OLED 48C26LB da 48 pollici passa a 1199 Euro.

Per quanto concerne il comparto informatica, il Lenovo Ideapad 3 da 15 pollici con processore i5, 16GB di RAM e 512GB di memoria interna è disponibile a 699 Euro, in calo del 7% dai 750 Euro di listino. Il Lenovo Legion 5 da 15 pollici con AMD Ryzen 5, 16GB di RAM ed SSD da 512GB con GPU RTX 3060 invece passa a 1299 Euro, il 7% in meno dai 1400 Euro di listino.

Interessanti anche le promozioni sugli smartphone: l’Oppo A96 passa a 235 euro, mentre il Samsung Galaxy S22 Ultra a 1179 Euro ed il Galaxy S14 nella versione 4/128GB a 199 Euro.

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.