Trony lancia i 'Prezzi Shock' su TV, smartphone e PC fino al 17 Gennaio

Anche Trony annuncia il nuovo volantino, che sarà attivo da oggi 11 Gennaio fino alla prossima settimana, solo online. Nella lista dei prodotti in offerta figurano vari televisori, ma anche prodotti d'informatica ed elettronica. Come sempre vi riportiamo le offerte più interessanti.

Samsung ad esempio propone il 17% sull'UE65NU7090UXZT, che viene proposto a 665 Euro rispetto ai precedenti 799 Euro. In offerta del 21% anche la UE50NU7400UXZT, che può essere acquistata a 475 Euro dal prezzo di listino di 599 Euro. Fronte LG, la 75UK6200PLB in sconto viene proposta a 1.275 Euro, il 15% in meno rispetto ai 1.499 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, l'iPhone XS da 64 gigabyte di Apple nella colorazione Space Grey è disponibile a 990 Euro, il 15% in meno dai 1.160 Euro di listino. Sempre restando in tema top di gamma, sul Galaxy S9 Plus viene applicato uno sconto del 17% e passa a 900 Euro, per un risparmio di 180 Euro dai 1.080 di lancio.

Dal fronte informatica, citiamo il 5% di sconto proposto sul MacBook Air da 13,3 pollici con processore Intel Core i5 ed 8 gigabyte di RAM, che passa a 1.999 Euro dai precedenti 2.099 Euro.

