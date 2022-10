Trony lancia i 'Prezzi Stregati', tante offerte su TV e laptop fino 4 novembre

Trascorsa la settimana dello “Sconto Tosto” di Trony, presso la medesima catena di distribuzione arriva un nuovo volantino chiamato “Prezzi Stregati, appuntamento attivo sempre e soltanto online dal 29 ottobre al 4 novembre, per celebrare Halloween con qualche acquisto speciale.

Avviamo la rassegna con i televisori in promozione, in primis il modello low-cost Toshiba 24WA2063DAI venduto a 149 euro al posto di 199 euro, modello con sistema operativo Android e display da 24 pollici. In alternativa, a 299 euro anziché 399 euro si trova il TCL 43P615 con schermo Ultra HD 4K da 43 pollici e sistema operativo Android. Infine, non manca un LG NanoCell del 2022 a 599 euro con display 4K da 55 pollici.

La promozione che spicca per il crollo di prezzo riguarda l’aspirapolvere robot iRobot Roomba 976, il quale scende da 520 euro a 290 euro. Peraltro, la consegna a domicilio è gratuita.

Passiamo dunque ai computer portatili in offerta, a partire dal Lenovo V15 con Intel Celeron N4020, modello low-cost a basse performance venduto a 249 euro anziché 358 euro. A 999 euro si trova altrimenti un ASUS VivoBook Pro con schermo OLED e NVIDIA GeForce GTX 1650. Dulcis in fundo, passa da 1.299 euro a 1.199 euro l’Acer Nitro 5 con RTX 3050.

Ribadiamo che tutte queste offerte valgono soltanto online e nelle date citate in apertura.

Tra le altre offerte di giornata abbiamo segnalato anche auricolari Beats Fit Pro al 30% in meno da Mediaworld.