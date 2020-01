Trony lancia i 'Prezzi a tappeto' fino al 24 Gennaio: tutti gli sconti del nuovo volantino

Trony annuncia oggi il lancio del nuovo volantino valido solo online, battezzato "Prezzi al tappeto" e valido fino al prossimo 24 Gennaio su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica. In lista figurano anche televisori, smartphone e computer.

Partendo proprio dai televisori, il Sony KD55XG8196BAEP da 55 pollici è disponibile a 640 Euro, il 20% in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre il Samsung QE75Q60RATXZT da 75 pollici passa a 1.540 Euro, per un risparmio del 23% dai 1.999 Euro precedenti, mentre l'LG OLED65B9PLA da 65 pollici può essere acquistato a 1.799 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 2.299 Euro precedenti. Panasonic porta invece in volantino il TX-55GZ950E da 55 pollici a 1.199 Euro.

Per quanto riguarda il settore della telefonia, le AirPods Pro di Apple passano a 249 Euro, 30 Euro in meno dal prezzo di listino di Apple. Tra gli smartphone citiamo l'iPhone 11 da 128 gigabyte ad 899 Euro, 80 Euro in meno dal prezzo di listino, mentre l'iPhone 11 Pro da 64 gigabyte può essere acquistato a 1.129 Euro. Lo Xiaomi Mi Note 10 con 6 gigabyte di RAM e 128GB di storage invece passa a 569 Euro.

Infine, tra gli sconti troviamo anche il MacBook Pro da 13 pollici con touch bar e 256GB di SSD, a 1.999 euro, mentre la variante con SSD da 512GB passa a 2.199 Euro.