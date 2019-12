Trony lancia le promozioni di Natale: tanti sconti solo online fino al 7 Gennaio

A Natale "siamo tutti più Trony". E' questo il nome del nuovo volantino della popolare catena di distribuzione, che fino al 7 Gennaio propone un'ampia gamma di sconti su una selezione di prodotti d'informatica ed elettronica.

L'iPad da 10,2 pollici WiFi + Cellular è disponibile a 499 Euro, il 6% in meno rispetto ai 529 Euro di listino. In sconto anche il MacBook Air da 13 pollici, a 1.449 Euro, per un risparmio del 5% rispetto ai 1.529 Euro imposti dalla società di Cupertino.

Tra i televisori invece citiamo la promozione sull'LG 49SM8600PLA da 49 pollici, a 599 Euro, mentre la Sony KD55XG8596BAEP da 55 pollici passa al prezzo di 760 Euro, il 20% in meno dai 949 Euro del listino di Sony.

Fronte smartphone, l'iPhone Xs da 64 gigabyte è disponibile ad 889 Euro, mentre il Redmi Note 8T viene scontato a 179 Euro, 50 Euro in meno dai 229 Euro proposti in precedenza. A sorpresa tra gli sconti troviamo anche iPhone 11 Pro da 64 gigabyte, a 1.199 Euro, mentre iPhone 11 Pro Max da 64GB brandizzato TIM (che non comporta alcuna variazione in termini di disponibilità degli aggiornamenti, a differenza di quanto accade su Android) può essere acquistato a 1.299 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.